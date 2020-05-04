لتوفير 5000 آلاف فرصة تعليمية .. جامعة طيبة تتصدر تريند السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الاثنين، تريند بعنوان "جامعة طيبة"، ليتحل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا، وذلك بعد إعلان جامعة طيبة عن توفير 5000 آلاف فرصة تعليمية وتطويرية لمنسوبي الجامعة. وكانت قد أعلنت جامعة طيبة عن توفير فرص تعليمية وتطويرية لمنسوبيها، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين عبر منصة" edx" العالمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني، وفقًا للصحف السعودية. والطلاب والموظفين عبر منصة" edx" العالمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني، وفقًا للصحف السعودية. وفي نفس السياق، أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، حرص الجامعة على استفادة منسوبيها أثناء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم أجمع في مواجهة Advertisements فايروس فايروس كورونا المستجد (covid-19)، مبيناً أن الجامعة قدمت عدة مبادرات لمنسوبيها وشرائح المجتمع كافة، وأنها مستعدة دائماً لمشاركة منسوبيها وكوادرها وجميع إمكانياتها لخدمة المجتمع. وأفاد السراني، أن الجامعة مكّنت منسوبيها من الاستفادة من منصة "edx" لتوفير 5000 آلاف فرصة تعليمية وتطويرية لمنسوبي الجامعة، داعياً منسوبي الجامعة إلى الاستفادة من المنصة التي تقدّم شهادات في التعليم عن بعد من جامعات عريقة كهارفارد، وييل، وكوينزلاند.

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