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ورصدت السلطات الأردنية المعنية بالشق الصحي في الأردن 4 إصابات بالفيروس المستجد كوفيد ١٩، لأشخاص قادمين من خارج البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 465.
إشارة الى ان “المصابين الأربعة سائقو شاحنات، وتم تسجيل إصابتهم في مناطق حدودية على حدود الأردن”.
وكثفت الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد تراجع كبير وصل إلى درجة الصفر في أعداد مصابي فيروس كورونا.
وسمحت الحكومة الأردنية لمعظم الشركات بالعودة للعمل، بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين، مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف تسريح العمال والإفلاس.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم السابع.. لا إصابات بوباء كورونا المستجد في المملكة الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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