اعلن نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، الاثنين، عن اقتحام قوة مشتركة من الجيش والحشد "وادي الحسينيات" غرب محافظة الانبار. وقال نصر الله في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة بين قيادة عمليات الانبار للحشد والفرقة السابعة وفوج صفين اقتحمت وادي الحسينيات غرب محافظة الانبار والذي يعد مخبئاً للدواعش لما يحويه من تضاريس صعبة من انفاق واودية صغيرة".



واشار الى أن "عملية اسود الصحراء مستمرة بتنسيق عال بين الحشد الشعبي والعشائري والجيش العراقي لملاحقة فلول الارهابيين في صحراء الانبار الغربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة مشتركة من ​الجيش والحشد تقتحم 'وادي الحسينيات' غرب الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.