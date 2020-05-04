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عبد المهدي يدعو لضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية

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دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، الى ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة ، كما دعا لضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها السابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة"، موضحاً أنه "جرى متابعة وتقييم الاجراءات المتخذة في ضوء تطورات جائحة كورونا والمقترحات والتوصيات التي قدمتها خلية الأزمة ووزارة الصحة والخبراء ومناقشة القضايا المعدّة لجدول الاعمال".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده "أهمية الاجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الحكومة والعمل المنظم السائد، والتقدم الحاصل في اجراءات الفحص وحالات الشفاء"، داعيا الى "معالجة السلبيات والخروقات".

ودعا عبد المهدي الى "ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة الجائحة التي لا تقل خطورة عن معركتنا ضد داعش التي تحاول استغلال الأوضاع، وضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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