عبد المهدي يدعو لضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية

دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، الى ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة كورونا، كما دعا لضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية.
ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده "أهمية الاجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الحكومة والعمل المنظم السائد، والتقدم الحاصل في اجراءات الفحص وحالات الشفاء"، داعيا الى "معالجة السلبيات والخروقات".
ودعا عبد المهدي الى "ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة الجائحة التي لا تقل خطورة عن معركتنا ضد داعش التي تحاول استغلال الأوضاع، وضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية".
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