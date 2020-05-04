مصدر سياسي: كتلة شيعية تقاتل لتمرير حكومة الكاظمي وتستولي على اربع وزارات

افاد مصدر سياسي، الاثنين، بأن كتلة شيعية تستولي على اربع وزارات وتقاتل من اجل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك كتلة شيعية استولت على اربع وزارات بحجة مستقلين تقاتل من اجل تمرير كابينة الكاظمي المرتقبة".

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واعتبر المصدر، أن "هذا الامر يدحض مسألة أن الوزارات مستقلة ومن يقودها هم مستقلون".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 9 نيسان 2020، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.