انقاذ مواطن حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى مجسر محمد القاسم

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دوريات نجدة الزعفرانية تمكنت من انقاذ مواطن حاول رمي نفسه من اعلى مجسر محمد القاسم من جهة معسكر الرشيد".

وأضافت أن "عناصر النجدة تسارعوا إليه وتم انقاذ حياته وتسليمه الى مركز الشرطة اصولياً حفاظا على سلامته".

