اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ قرارات عدة منها استمرار اجراءات حظر التجوال

أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاثنين، استمرار اجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها "أقرّت نظام الفردي والزوجي في حركة السيارات"، مؤكدة انها" ناقشت اوضاع العوائل العراقية العالقة في المحافظات وتحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها".



ووافقت اللجنة على "منح تسهيلات للفريق الطبي الصيني الى مشروعي حقلي الأحدب والحلفاية النفطيين"، وقررت اللجنة "النظر باعادة تشغيل مصانع الاسمنت وتوفيره للاستهلاك المحلي واتخاذ الاجراءات التي تحول دون ارتفاع أسعاره".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.