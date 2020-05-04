المرور تعلن العمل بنظام الزوجي والفردي بدءاً من الغد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات بدءاً من يوم غد، مؤكدة شمول الجميع بدون استثناء.
وأضاف البيان أن "العمل بهذا النظام سيكون حسب تاريخ اليوم وسيتم محاسبة وفرض غرامات بحق المخالفين"، مؤكداً أن "هذا الامر جاء استناداً لقرارات خلية الازمة".
وأعلن وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا جعفر علاوي، الاثنين، عن رفع توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية بينها تقليص حظر التجوال الجزئي، فيما نوه إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.
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