المرور تعلن العمل بنظام الزوجي والفردي بدءاً من الغد

وقالت المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيتم العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات وشمول الجميع بدون استثناء".

وأضاف البيان أن "العمل بهذا النظام سيكون حسب تاريخ اليوم وسيتم محاسبة وفرض غرامات بحق المخالفين"، مؤكداً أن "هذا الامر جاء استناداً لقرارات خلية الازمة".