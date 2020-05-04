النومان يعلن تسلم موقع مطار الانبار الدولي

اعلن مدير عام هيئة استثمار الانبار مهدي النومان، الاثنين، عن تسلم موقع مطار المحافظة الدولي غرب الرمادي.
وقال النومان في حديث الخليج 365، انه "تم على بركة الله رسميا تسلم موقع مطار الانبار الدولي في منطقة الـ 35كيلو غرب الرمادي، وبمساحة 3000 دونم".
وأضاف النومان، ان "انشاء المطار سوف يكون على شقين الأول لنقل المسافرين والثاني للشحن الجوي بالإضافة الى المناطق الحرة المتواجدة فيه"، لافتا الى ان "هذا المكان سوف يكون نقطة تحول اقتصاد المحافظة وسيسهم بتشغيل الايدي العاملة من شباب الانبار".
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