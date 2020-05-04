داوود عبدالرؤوف - الضفة الغربيةالإثنين 2020/5/4 08:36 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) الإثنين، إنه حال ضمت إسرائيل أراضي جديدة فسوفَ تكون السلطات الفلسطينية في حل مِنْ جميع التزامتها مع إسرائيل وأمريكا.
ودعا أبو مازن في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز، التي عقدت عبر نظام الاتصال عن بعد، بعنوان: "متحدون ضد كوفيد 19"، الدولَ الأعضاء وأطراف المجتمع الدولي والأممَ المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى تَحُّملِ مسؤولياتِهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دونَ استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجائحة، لتنفيذِ سياساتِها.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأطرافَ الدولية بأنه إذا أقدمتْ إسرائيل على خطوة ضم الأرض الفلسطينية فسوفَ نكونُ في حَلًّ مِنْ جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات معها ومعَ الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن إسرائيل تستغل أزمة انتشار فيروس كورونا لتحقيق أطماعها وإعلان ضم أراضي فلسطينية.
وأعلن نتنياهو اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ومساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وتشير تقديرات إلى أن الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبومازن يتعهد بإنهاء التزاماته مع إسرائيل حال ضم أراض جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.