أبومازن يتعهد بإنهاء التزاماته مع إسرائيل حال ضم أراض جديدة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) الإثنين، إنه حال ضمت إسرائيل أراضي جديدة فسوفَ تكون السلطات الفلسطينية في حل مِنْ جميع التزامتها مع إسرائيل وأمريكا.

ودعا أبو مازن في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز، التي عقدت عبر نظام الاتصال عن بعد، بعنوان: "متحدون ضد كوفيد 19"، الدولَ الأعضاء وأطراف المجتمع الدولي والأممَ المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى تَحُّملِ مسؤولياتِهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دونَ استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجائحة، لتنفيذِ سياساتِها.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأطرافَ الدولية بأنه إذا أقدمتْ إسرائيل على خطوة ضم الأرض الفلسطينية فسوفَ نكونُ في حَلًّ مِنْ جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات معها ومعَ الإدارة الأمريكية.

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وأشار إلى أن إسرائيل تستغل أزمة انتشار فيروس كورونا لتحقيق أطماعها وإعلان ضم أراضي فلسطينية.

وأعلن نتنياهو اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ومساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية.



وتشير تقديرات إلى أن الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.