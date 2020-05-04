موقع سويدي: حكومة أردوغان تعين مؤيدين لإيران بالخارجية

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي قيام الرئيس الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين شخصيات تركية موالية لإيران في مناصب حساسة في وزارة الخارجية.

وأشار الموقع إلى أنه في ظل حكم أردوغان بات التأثير الإيراني أكثر وضوحا في جهاز الدولة، عبر تعيين مؤيدة لإيران بينهم شخصيات دينية في مناصب حساسة بوزارة الخارجية التركية.

وقال الموقع إن أردوغان قام في أغسطس/ آب 2019 بتعيين أستاذ العقيدة الموالي لإيران، محمود إيرول كيليج، سفيرا لتركيا في إندونيسيا.

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وتولى كيليج الذي نشر مقالات في صحيفة يني شفق التركية، يشيد فيها بالنظام الإيراني وسياسته الخارجية، وكاشفا في الوقت ذاته عن وجهات نظره المعادية للعرب.

عندما زار أردوغان طهران في عام 2014، قال: "إيران بالنسبة لي وطن ثانٍي"، عبارة تلخص عاطفة الرئيس للنظام في إيران.

ونقل الموقع أجزاء منشورة من مقالات كيليج في صحيفة يني شفق التركية، وهو يشيد من خلالها بالنظام الإيراني وسياسته الخارجية في حن كشف عن وجهات نظره المعادية للعرب، وقال كيليك، يجب عليهم "في إشارة للعرب" التوقف عن إذلال غير العرب حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجاربنا، ونحن على استعداد لتعليمهم التقاليد التي فقدوها"، على حد زعمه.

وأشار الموقع السويدي إلى أن أحد دعائم سياسات أردوغان المعادية للغرب، دوجو بيرينجيك، زعيم حزب الوطن القومي الجديد، مؤيد قوي لإيران. وصرح في لقاء سابق أن "إيران القوية تعني تركيا القوية"، وعقب تشكيل تحالف حاكم مع أردوغان، بدأ نفوذ بيرينجيك يزداد في الوزارات التركية الرئيسية بدءا من النظام القضائي وإدارة الدولة إلى الجيش ووسائل الإعلام.