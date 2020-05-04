الاتحاد الأوروبي: الدول المانحة تعهدت بـدفع 7.4 مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد الخليج 365 الإثنين 2020/5/4 08:06 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/5/4 08:06 م بتوقيت أبوظبي

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7.4 مليار يورو لتمويل عمليات البحث عن لقاح لفيروس كورونا وتوفيره لجميع الدول. وجاء ذلك في إطار مؤتمر للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين لجمع 7.5 مليار يورو (8.23 مليار دولار) لأغراض الاختبار والعلاج والوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس. وسيذهب المبلغ إلى التحالف العالمي للقاحات (جافي) وهو شراكة عالمية لمنظمات خاصة وعامة يركز على التحصين من الأمراض في أنحاء العالم. Advertisements وعقد المؤتمر العالمي عبر تقنية الواقع الافتراضي بقيادة السعودية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والمملكة المتحدة. ورحبت السعودية بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام بالنداء الدولي، لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا، حيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة. وضمت قائمة المشاركين في المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

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