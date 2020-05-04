انت الان تتابع ايطاليا تعلن ارتفاع الوفيات في مارس بنسبة 49.4 في المئة مقارنة بالاعوام السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت ايطاليا، البلد الاوروبي الاكثر تضررا بوباء كوفيد-19، ارتفاعا في عدد الوفيات في اذار/مارس 2020 بنسبة 49,4 في المئة مقارنة بمعدل الوفيات في الشهر المذكور من 2015 الى 2019.

وافاد بيان مشترك للمعهد الوطني للاحصاء والمعهد العالي للصحة انه بالنسبة الى الفترة بين 20 شباط/فبراير، تاريخ تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا، و31 اذار/مارس، بلغت نسبة الارتفاع 38,7 في المئة مع 25 الفا و354 وفاة اضافية مقارنة بالاعوام الخمسة الفائتة.