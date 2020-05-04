وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني يتصل بالوزير ناصيف حتي

تلقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون ​الشرق الأوسط​ وشمالي ​افريقيا​ في ​الخارجية البريطانية​ جايمس كليفرلي تتطرقا خلاله إلى الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة ال​لبنان​ية واستوضحه حول كيفية تعامل لبنان مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية على ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة ​كورونا​ المستجدة.

وأفاد الوزير حتي عن ​سياسة​ الحكومة في هذه المجالات مشددا على التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية البنيوية من أجل إعادة إطلاق عجلة ​الاقتصاد اللبناني​ ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية من بطالة وتضخم، بشكل ناجح.

وتم الاتفاق على ضرورة التواصل وعلى أهمية دور مجموعة الدعم الدولية في مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الراهنة.