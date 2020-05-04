وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني يتصل بالوزير ناصيف حتي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمالي افريقيا في الخارجية البريطانية جايمس كليفرلي تتطرقا خلاله إلى الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة اللبنانية واستوضحه حول كيفية تعامل لبنان مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية على ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة كورونا المستجدة.
وأفاد الوزير حتي عن سياسة الحكومة في هذه المجالات مشددا على التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية البنيوية من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية من بطالة وتضخم، بشكل ناجح.
وتم الاتفاق على ضرورة التواصل وعلى أهمية دور مجموعة الدعم الدولية في مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الراهنة.
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