أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون "وجود خلاف مع التيار الوطني الحر، ولكن نطالب تنظيم هذا الخلاف وتحسين العلاقة"، مشيراً الى انه "لست ساعي لتغيير حكومة او غير حكومة وقد شهدنا في التجارب الماضية الوقت الهائل الضائع في عملية تشكيل الحكومة واليوم الوضع ليس مناسب".
ولفت جنبلاط الى ان "الأمر الايجابي أننا سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي على أن نتفاوض بجدية وأن نخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط بعد لقائه عون: نطالب بتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر وتحسين العلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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