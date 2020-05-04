قيادتا "أمل" و"حزب الله": دعم الحكومة وخطتها الاقتصادية والمالية

لفتت قيادتا "أمل" و"​حزب الله​" في بيان اصدرتاه هقب اجتماعهما الى أنه "تتم متابعة آخر مستجدات موضوع" ​الكورونا​"، مؤكدين "ضرورة الوعي العام والتنبه العالي لخطورة الفيروس وسرعة إنتشاره"، داعين السلطات المعنية إلى "الإستمرار في التزام الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل ​الحكومة اللبنانية​"، كما دعا المجتمعون ​وزارة الاقتصاد​ "للتشدد في ضبط الأسعار ومواجهة الإحتكار".

واكد المجتمعون على دعمهم للحكومة اللبنانية وخطتها الاقتصادية والمالية، كما يطالبون بالإسراع في إقرار قانون ​العفو العام​ لما فيه من مصالح وطنية مختلفة.