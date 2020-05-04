لفتت قيادتا "أمل" و"حزب الله" في بيان اصدرتاه هقب اجتماعهما الى أنه "تتم متابعة آخر مستجدات موضوع" الكورونا"، مؤكدين "ضرورة الوعي العام والتنبه العالي لخطورة الفيروس وسرعة إنتشاره"، داعين السلطات المعنية إلى "الإستمرار في التزام الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل الحكومة اللبنانية"، كما دعا المجتمعون وزارة الاقتصاد "للتشدد في ضبط الأسعار ومواجهة الإحتكار".
واكد المجتمعون على دعمهم للحكومة اللبنانية وخطتها الاقتصادية والمالية، كما يطالبون بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لما فيه من مصالح وطنية مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادتا "أمل" و"حزب الله": دعم الحكومة وخطتها الاقتصادية والمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.