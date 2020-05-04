أكد وزير الأشغال ميشال نجار أنه "فخور بطائفة الأورثودوكس اللا طائفية ونحن مع الخروج من المحاصصة إلى الجدارة والكفاءة ، ولكن طالما هذا هو دستورنا، نطالب عن حصتنا والمساواة والعدالة بين الجميع".
وأكد أنه "يوجد نوعين من الظلم، وجود ظلم ضد طائفة، واتهام مرجع أو شخص دون دليل، ويجب أن نركز على ما حكي بمجلس الوزراء، أنه لا يجب أن يتعين أي موظف دون آلية ومعايير وشفافية، والكفاءة هي المعيار الوحيد، ونحن نؤمن أن يكون محافظ بيروت ضمن هذه المعايير".
وقال نجار: "أتيت لأتكلم بمبدأ أن الظلم بشع بشتى أنواعه، وأي ملفات تبان بليلة وضحاها لإقصاء شخص معين وأنا ضده، وسأتوجه إلى مطار بيرت الدولي لاستقبال طائرة مساعدات إيرانية لمواجهة فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر نجار: أنا ضد أي ملف يبان بليلة وضحاها لإقصاء شخص معين دون أدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.