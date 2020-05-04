نجار: أنا ضد أي ملف يبان بليلة وضحاها لإقصاء شخص معين دون أدلة

أكد وزير الأشغال ​ميشال نجار​ أنه "فخور بطائفة الأورثودوكس اللا طائفية ونحن مع الخروج من ​المحاصصة​ إلى الجدارة والكفاءة ، ولكن طالما هذا هو دستورنا، نطالب عن حصتنا والمساواة والعدالة بين الجميع".

وأكد أنه "يوجد نوعين من الظلم، وجود ظلم ضد طائفة، واتهام مرجع أو شخص دون دليل، ويجب أن نركز على ما حكي ب​مجلس الوزراء​، أنه لا يجب أن يتعين أي موظف دون آلية ومعايير وشفافية، والكفاءة هي المعيار الوحيد، ونحن نؤمن أن يكون محافظ بيروت ضمن هذه المعايير".

وقال نجار: "أتيت لأتكلم بمبدأ أن الظلم بشع بشتى أنواعه، وأي ملفات تبان بليلة وضحاها لإقصاء شخص معين وأنا ضده، وسأتوجه إلى مطار بيرت الدولي لاستقبال ​طائرة​ مساعدات إيرانية لمواجهة ​فيروس كورونا​".