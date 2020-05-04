بري عرض الاوضاع العامة مع دياب واستقبل ميقاتي

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، رئيس الحكومة ​حسان دياب​. حيث جرى في اللقاء الذي استمر زهاء ساعة ونصف الساعة، جرى فيه بحث لآخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان، حيث غادر رئيس الحكومة بعدها من دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

وكان رئيس مجلس النواب قد استقبل ظهر اليوم رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ وبعد اللقاء اكد في دردشه مع الاعلاميين ان كتلته سوف تشارك في لقاء بعبدا من خلال ممثل عنها.