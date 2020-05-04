مفتي عكار: نبارك وثيقة الشرف بين بلدتي فنيدق ومشمش

بارك مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في بيان، "وثيقة الشرف بين بلدتي ​فنيدق​ ومشمش، فدائما كنا نفتخر بأخوة هذه المنطقة الغالية علينا في ​جرد القيطع​ لا سيما الأخوة بين بلدتي مشمش وفنيدق والتي تجلت بالمصاهرة والاندماج بين البلدتين".

واكد "ضرورة متابعة وتفعيل هذه الوثيقة، وعدم السماح لعبارات الفتنة والتحريض أن تغلب لغة العقل والإيمان"، مشددا على "دور العقلاء في ذلك لتفويت الفرصة على من يريد زعزعة المنطقة وضرب سمعتها واستقرارها، وإسقاط هيبتها ومكانتها"، مستنكراً أي "تصرف يمس هذه الإخوة"، رافعا "الغطاء عن أي مخل بالأمن"، وداعياً "​الجيش​ و​القوى الأمنية​ بكف يد المخربين والضرب بيد من حديد، حتى لا تسيل دماء بريئة بأيد سفيهة".