استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية​ اليوم، المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وتم البحث في خطة الانقاذ المالية التي أقرتها ​الحكومة​، كما استقبل دياب سفيرة كندا في لبنان ​ايمانويل لامورو​، وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب بحث مع كوبيتش الخطة المالية والتقى سفيرة كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.