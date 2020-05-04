البعث: الحملة على الحكومة ورئيسها نمط درجت عليه مجموعة امتهنت نهج الفساد

رأت ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ وأمينها القطري الوزير السابق ​عاصم قانصوه​ في "الحملة المركزة التي تستهدف الحكومة ورئيسها الدكتور ​حسان دياب​، نمطا درجت عليه مجموعة من القوى السياسية امتهنت نهج ​الفساد​ والإفساد ومصادرة مقدرات ​الدولة​ طيلة العهود السابقة وتسببت في وصول البلد إلى هذه الحالة من ​الإنهيار الإقتصادي​ والمالي".

وأكدت القيادة، في بيان، وقوفها إلى "جانب ​الحكومة اللبنانية​ ومساندتها في وجه هذه الحملة التي يقودها ضدها عتاة الإنتهاز والخائفين على مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية والخطة الإقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية والمتضمنة سلسلة إجراءات لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد".