رأت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان وأمينها القطري الوزير السابق عاصم قانصوه في "الحملة المركزة التي تستهدف الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب، نمطا درجت عليه مجموعة من القوى السياسية امتهنت نهج الفساد والإفساد ومصادرة مقدرات الدولة طيلة العهود السابقة وتسببت في وصول البلد إلى هذه الحالة من الإنهيار الإقتصادي والمالي".
وأكدت القيادة، في بيان، وقوفها إلى "جانب الحكومة اللبنانية ومساندتها في وجه هذه الحملة التي يقودها ضدها عتاة الإنتهاز والخائفين على مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية والخطة الإقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية والمتضمنة سلسلة إجراءات لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر البعث: الحملة على الحكومة ورئيسها نمط درجت عليه مجموعة امتهنت نهج الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.