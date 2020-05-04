اللجان الشعبية الفلسطينية بلبنان: لإدراج الفلسطينيين ببرنامج الإجلاء

طالبت ​اللجان الشعبية​ لتحالف ​القوى الفلسطينية​ و​القوى الاسلامية​ و​انصار الله​، بعودة ادراج اللاجئين الفلسطينين الراغبين في العودة الى ​لبنان​ وفق برنامج الاجلاء​​​​​​​.

وأشارت في في بيان إلى أن "ابناء شعبنا في لبنان فوجئوا بقرار ​مجلس الوزراء​ اللبناني القاضي ب​عودة اللبنانيين​ حصرا في برنامج الاجلاء واستثناء ​اللاجئين الفلسطينيين​ المقيمين في لبنان وبناء على هذا القرار صدر عن المديرية العامة للامن العام، والقاضي بعدم السماح بالعودة الى لبنان على متن طائرات الاجلاء للاشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية".

واستغربت اللجنة "هذا القرار الذي فيه تمييز غير مبرر خاصة انهم من حملة الوثائق اللبنانية ويقيمون في لبنان وعليه فاننا نطالب مجلس الوزراء اللبناني مراجعة هذا القرار ووقف العمل به كما نناشد سعادة ​اللواء عباس ابراهيم​ المدير العام للامن العام اللبناني التدخل لوقف مفاعيل هذا القرار".

