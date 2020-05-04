المشرفية: تمديد مهلة تعبئة الاستمارات في البلديات لأسبوع إضافي

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ أنه تقرر تمديد مهلة تعبئة الإستمارةات في ​البلديات​ لأسبوع إضافي. وأشار المشرفية في بيان، إلى أنّه "وبعد انتهاء المهلة المحدّدة لتعبئة استمارة "IMPACT" التي سبق أن أطلقها منذ أسبوعين لإنشاء قاعدة بيانات للأسر المحتاجة و المتضررة من جرّاء المستجدات الصحّية والإجتماعية الراهنة؛ تقرّر تمديد المهلة لأسبوع إضافي لإتاحة الفرصة لكل أسرة محتاجة في ​لبنان​ من تسجيل المعلومات المتعلّقة بها لدى البلديات و لدى ​المخاتير​ أو تصحيح أي خطأ في الإستمارات التي تمّ تعبئتها".

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