نتائج فحوص عائلة المصاب بكورونا بالنبطية سلبية

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية عن أن نتائج فحوصات pcr التي اجريت الى احدى العائلات التي أصيب أحد أفرادها بكورونا في منطقة النبطبة سلبية، ولم تظهر أي حالة إيجابية للفيروس لأن المريض كان مسافرا وعندما أتى إلى لبنان بقي في الحجر الصحي دون مخالطة أحد.
وكانت قد أكدت بلدية النبطية إصابة أحد ابنائها القادمين من افريفيا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن "عوارض المرض ظهرت على بعض أفراد عائلته وقد اجريت لهم فحوصات PCR وصدرت النتائج اليوم بالسلبية ودعت البلدية إلى عدم الأخذ بالشائعات، مؤكدة أن "المصاب وجميع أفراد عائلته يخضعون للحجر الصحي".
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