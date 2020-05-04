بلدية النبطية: فحوصات PCR للحالتين القادمتين من الكونغو سلبية

اعلنت ​بلدية النبطية​ انه "صدرت نتيجة فحص PCR و هي سلبية للحالتين المشتبه بهما القادمين من دولة ​الكونغو​، أي أن الحالتين غير مصابتين ب​فيروس كورونا​.

و أهابت بلدية النبطية في بيان لها "بأهلنا توخي الدقة و الحذر في نقل المعلومات و المتابعة حصراً مع ​البلدية​. واعتبار أي خبر أنه إشاعه مجهولة المصدر الا اذا صدر بشكل رسمي من بلدية ​مدينة النبطية​ عبر تقرير غرفة المعلومات اليومي".

تجدر الإشارة إلى أن إشاعات تحدثت عن أن الحالتين الآتيتين من ​جمهورية الكونغو​ إيجابيتين.