بلدية النبطية: فحوصات PCR للحالتين القادمتين من الكونغو سلبية

اعلنت بلدية النبطية انه "صدرت نتيجة فحص PCR و هي سلبية للحالتين المشتبه بهما القادمين من دولة الكونغو، أي أن الحالتين غير مصابتين بفيروس كورونا.
و أهابت بلدية النبطية في بيان لها "بأهلنا توخي الدقة و الحذر في نقل المعلومات و المتابعة حصراً مع البلدية. واعتبار أي خبر أنه إشاعه مجهولة المصدر الا اذا صدر بشكل رسمي من بلدية مدينة النبطية عبر تقرير غرفة المعلومات اليومي".
تجدر الإشارة إلى أن إشاعات تحدثت عن أن الحالتين الآتيتين من جمهورية الكونغو إيجابيتين.
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