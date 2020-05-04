وفاة سوري بانزلاق دراجته النارية على طريق عام كفركلا

توفي السوري (ع.م) بانزلاق دراجته النارية على طريق عام ​كفركلا​ في محلة الضهور واصابته بكسور وجروح بليغة في جميع انحاء جسده، وتم نقل الجثة الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ وتقوم ​الاجهزة الامنية​ بالتحقيق في الحادثة. إضغط للمزيد

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