حسن: نشكر إيران المحاصرة على إمدادنا بأجهزة تنفس اصطناعي ومساعدا طبية

أفاد وزير الصحة حمد حسن عن أننا "حصلنا على عدد قليل من أجهزة التنفس في الفترة القليلة الماضية، في الوقت الذي نشهد اليوم تبرع الجمهورية الإسلامية بمساعدة لبنان ب 15 جهاز تنفس إصطناعي ومساعدات طبية أخرى، على الرغم من أنها تعاني من إنتشار الفيروس وتعاني من الحصار، ونتقدم بالشكر الجزيل على المساعدة رغم الحصار، وأجهزة التنفس بمواصفات عالمية تضاهي بجودتها الدول العالمية، شكرا للسفير وشكرا للشعب الإيراني".
وهنأ ممثل الجمهورية الإسلامية في لبنان "الشعب اللبناني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي إطار المبادرات بين الشعبين الشقيقين، أرسلت إيران محمولة تحتوي 15 جهاز تنفس و5000 آلاف فحص لكورونا ومعقمات ولباس واق من الفيروس".
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