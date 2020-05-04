غرفة إدارة الكوارث: 3 إصابات جديدة والحصيلة 740 إصابة و25 وفاة

أفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي المتعلق بفيروس كورونا، عن أن لبنان سجل 3 حالات إصابة جديدة جميعها من الوافدين من دون تسجيل أي إصابة للمقيمين في لبنان، الأمر الذي يرفع عدد الإصابات منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 740 إصابة واستقرار الوفيات على 25 حالة، أما حالات الشفاء، فارتفعت ل205 شخصاً.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة، بأن أكثر من 25% من المصابين الحاليين الذين يبلغون 510 إصابات، لا يعانون من أية أعراض على الإطلاق، وأقل من 66% حالاتهم خفيفة ومتوسطة، أما الحالات الحرجة فلا تشكل سوى أقل من 9% من مجمل عدد الإصابات، وأوضح التقرير كذلك أن 56% حصلوا على العدوى من خلال الإحتكاك مع حالات إيجابية، و24% من المسافرين، أما 15% من الإصابات هي قيد التحقيق، وال5% من المصابين لم يعرف حتى الآن إصاباتهم. ويظهر التقرير ارتفاع عدد المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط.
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