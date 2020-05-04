غرفة إدارة الكوارث: 3 إصابات جديدة والحصيلة 740 إصابة و25 وفاة

أفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي المتعلق ب​فيروس كورونا​، عن أن ​لبنان​ سجل 3 حالات إصابة جديدة جميعها من الوافدين من دون تسجيل أي إصابة للمقيمين في لبنان، الأمر الذي يرفع عدد ​الإصابات​ منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 740 إصابة واستقرار الوفيات على 25 حالة، أما حالات الشفاء، فارتفعت ل205 شخصاً.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة، بأن أكثر من 25% من المصابين الحاليين الذين يبلغون 510 إصابات، لا يعانون من أية أعراض على الإطلاق، وأقل من 66% حالاتهم خفيفة ومتوسطة، أما الحالات الحرجة فلا تشكل سوى أقل من 9% من مجمل عدد الإصابات، وأوضح التقرير كذلك أن 56% حصلوا على العدوى من خلال الإحتكاك مع حالات إيجابية، و24% من المسافرين، أما 15% من الإصابات هي قيد التحقيق، وال5% من المصابين لم يعرف حتى الآن إصاباتهم. ويظهر التقرير ارتفاع عدد المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط.