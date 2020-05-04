غرفة طوارىء عكار: اختتام المرحلة الاولى من مشروع خبز وملح الخيري

اختتمت غرفة طوارىء عكار، المرحلة الأولى من مشروعها الخيري "خبز وملح"، مشيرة الى "أنها وزعت 74900 ربطة خبز، استفاد منها 37452 عائلة في كل البلدات والمناطق العكارية".
وشكرت الغرفة "كل من ساهم وشارك في انجاح هذا المشروع لمساعدة العائلات المتضررة من وباء كورونا المستجد، والذي أظهر التعاضد والتكافل الاجتماعي المثمر بين المجتمع المدني والبلديات والمخاتير، اضافة الى كل المتبرعين وعلى رأسهم جمعية "نساند"، آملين من "اهل الخير مزيدا من الدعم للاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع الذي بدأ اليوم".
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