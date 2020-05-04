أعلن مستشفى بيروت الحكومي عن "إجرائه 55 فحصا مخبرياً، حيث تم تسجيل إصابتين إيجابيتين بفيروس كورونا وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات، وتم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفبات أخرى".
وشدد المستشفى على "تماثل حالة واحدة للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء، وجميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: 142 حالة شفاء تام من الكورونا واصابتان ايجابيتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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