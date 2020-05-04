كنعان: انعقاد جلسة للجنة المال للإستماع الى وزيري المال والاقتصاد حول الخطة الاصلاحية للحكومة

لفت رئيس ​​لجنة المال والموازنة​​ النائب ​ابراهيم كنعان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "جلسة لجنة المال والموازنة منعقدة في ​ساحة النجمة​ للاستماع الى وزيري المال والاقتصاد حول الخطة الاصلاحية للحكومة والحضور النيابي يتخطى الـ 50 نائباً".

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