حتي: لنا مصلحة بالتحرك بدور دبلوماسي ناشط لإطفاء حرائق المنطقة

أفاد وزير الخارجية ناصيف حتي عن أنه "لنا مصلحة أن نتحرّك في دور دبلوماسي ناشط لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة وبناء نظام إقليمي جديد قائم على إحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخليّة".
وفي حديث صحفي، أشار حتي إلى أن "إحداث إصلاحات بنيويّة جوهريّة في الإقتصاد اللبناني أمر أكثر من ضروري للبنان قبل أن يكون ضرورياً للدول الصديقة".
وشدد على "اننا نتحاور مع كافة القطاعات الإنتاحيّة والإقتصاديّة في لبنان ومع ممثلي مختلف أوساط المجتمع المدني لتعزيز وبلورة البرنامج الإصلاحي وهو أمر أكثر من مهم للمجتمع اللبناني والدولي"، مهتبراً ان "استقرار لبنان هو مسؤولية لبنانية أساساً ولكنه يشكل أيضاً مصلحة إقليمية ودولية".
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