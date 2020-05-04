شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: العودة للعمل بضوابط ضرورة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد وحماية العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أنه من الضروري أن يعود كل قطاعات الاقتصاد للعمل بكامل طاقتها، حتى لا يفقد الاقتصاد المصرى الزخم الذى حققه خلال السنوات الماضية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، هي التي عملت على حماية مصر من جائحة كورونا وأبقتها في المنطقة الآمنة سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات ، وفى مقدمة هذه الإجراءات حظر التجوال، وتخفيض عدد العمالة في المشروعات والمؤسسات

وأوضح أيمن الجميع أن العالم أجمع الآن يتجه إلى تغيير مفهوم مواجهة كورونا بالعزل وتعطيل وحدات الإنتاج إلى اعتماد مفهوم التعايش مع الفيروس والاستعداد للموجات المقبلة من الجائحة ، وذلك باعتماد مجموعة من الضوابط والاشتراطات منها التباعد الاجتماعى والرعاية الصحية والتوعية بضرورة الكشف الطبي لدى ظهور أحد أعراض المرض وتعظيم المسئولية الاجتماعية لدى الأفراد

Advertisements

وأضاف أيمن الجميل أن أسلوب العزل والحجر وتعطيل وحدات الإنتاج لا يمكن أن يكون حلا دائما ، ونتائجه الاقتصادية والاجتماعية سلبية على المدى المنظور ، وبالتالي لابد من التفكير في حلول جذرية لمواجهة كورونا مع الحفاظ على معدلات الإنتاج ودورة العمل في المصانع والمؤسسات حتى لا تجد المجتمعات أنفسها بين سندان المرض ومطرقة الجوع والانهيار الاقتصادى

وأشار الجميل أن الحكومة تنبهت لهذا مبكرا وخففت إجراءات الحظر وأعادت بالفعل عدد من المؤسسات للعمل مثل المحاكم والشهر العقاري والتراخيص وغيرها، كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة استمرار العمل في المشروعات الكبرى للحفاض على العمالة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من فيروس كورونا.

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن عودة العمل أصبحت ضرورة حاليا، لكل القطاعات حتى ولو كان ذلك بنصف قدرتها، للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري من جانب والحفاظ على العمالة من جانب آخر، خاصة مع زيادة حملات التوعية المجتمعية في وسائل الإعلام وارتفاع مستويات المسئولية لدى عموم المواطنين