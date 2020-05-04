شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوجيه مزيد من الدعم لموازنة وزارة الصحة والتأمين الصحى للفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيه مزيدا من الدعم لموازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2020/2021، مشددا على ضرورة رفع بدل العدوى للأطباء، خاصة فى ظل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية دعم المستشفيات الحكومية خلال الفترة الحالية.

وأشار الفقى أيضا إلى عدم تفعيل القانون رقم (127) لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، لافتا إلى أن هذا القانون لم يتم تفعيله حتى الآن بالرغم من إصدار لائحته التنفيذية، مُشيرا أيضا إلى ضرورة تعزيز مُخصصات بند العلاج على نفقة الدولة بمشروع موازنة وزارة الصحة عن السنة المالية 2020/2021.

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ومن ناحيتها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه كان يجب على مجلس الوزراء توجيه كل الدعم لوزارة الصحة والسكان، قائلة: "الصحة والأطباء هم صمام المجتمع، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا المُستجد"، وتابعت: "كنت مُنتظرة ألا يطلب ممثلو وزارة الصحة أية اعتمادات إضافية على موازنتهم خلال اجتماعنا اليوم، لأنه كان من المفترض أن يوجه مجلس الوزراء كل الدعم للوزارة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.