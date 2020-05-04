صدت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقعها أسفل جبهة الصلو جنوب شرق تعز، شنته مليشيات الحوثي من اتجاه مديرية (دمنة خدير)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: "إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع، وبين المليشيات الحوثية، عقب الهجوم، تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد
كانت مليشيات الحوثي قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين، إلى مديرية (دمنة خدير) من مناطق الحوبان ومحافظة إب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيات الحوثيين في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.