زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة تشيبا شرقي اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مقاطعة تشيبا شرقي اليابان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 10:07 مساءً بالتوقيت المحلي، ووقع مركزها في

شمال شرقي مقاطعة تشيبا على عُمق 50 كيلومترًا.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.