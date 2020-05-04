هولندا.. 199 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 40770

سجلت السلطات الصحية في هولندا اليوم الاثنين، 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40770 حالة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
كما أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة تسجيل 26 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 5082.
وأضاف المعهد أنه يشير فقط إلى الحالات المؤكدة التيأصيبت بمرض "كوفيد-19"، وأن الأرقام الفعلية ربما تكون أعلى من ذلك.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تراجع في عدد الإصابات والوفيات، حيث أعلنت هولندا يوم الأحد أنها سجلت 335 إصابة، 69 وفاة، والسبت 445 إصابة 94 وفاة.
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