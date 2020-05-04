فلسطين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا و 25 حالة تعافى

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم الاثنين ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 524 مصابا ، بعد تسجيل إصابتين جديدتين في بلدة السموع بمحافظة الخليل، ومدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الكيلة ـ خلال الايجاز الذى أوردته وكالة

الأنباء الفلسطينية "وفا" حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين اليوم ، أنه جرى تسجيل 25 حالة تعاف من مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة ، منها 15 حالة تعاف من مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا وفندق الكرمل في رام الله، و7 حالات من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات من مركز الهلال الأحمر في بلدة حلحول، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة تعاف في مدينة القدس المحتلة.



وأشارت إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.