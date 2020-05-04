بعد شهرين من عزل كورونا.. إيطاليا تعود للحياة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 05:36 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

احتضن الأجداد أحفادهم، وسارع الأطفال الصغار في حماس للمتنزهات، وعادت المصانع لبدء تشغيل خطوط إنتاجها، مع بدء إيطاليا عملية تدريجية وبطيئة لرفع إجراءات عزل عام، مستمرة لأطول فترة في القارة الأوروبية.

وبعد شهرين تقريبا من إصدار أوامر للإيطاليين بالتزام منازلهم، لمحاولة إبطاء انتشار أحد أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بدأت الحكومة الاثنين في رفع بعض القيود بحذر، بينما أبقت الكثير منها قيد التطبيق.

لكن كثيرين يشعرون بسعادة غامرة لاستعادة بعض مجريات حياتهم السابقة.

وتقول ماريا أنتونيتا غالوتسو، وهي جدة تصطحب حفيدها البالغ من العمر 3 سنوات للتريض في متنزه بروما في أول مرة تراه منذ 8 أسابيع: “استيقظت في الخامسة والنصف صباحا. كنت متحمسةجدا… لقد كبر… هذا رائع”.

وبموجب القواعد الجديدة، سمحت السلطات لنحو 4.5 مليون شخص بالعودة لأعمالهم، وباستئناف العمل في مواقع البناء، كما سمحت أخيرا بالتئام شمل الأسر.

وبالنسبة للبعض من محبي القهوة، كان القرار الأهم هو السماح للمقاهي بتسليم الطلبات ووقف زبائن يحتسونها على الرصيف.

وبينما عادت بعض أشكال الحياة لطبيعتها، ظلت الكثير من القيود رهن التطبيق، لمحاولة منع عودة المرض للانتشار بقوة في إيطاليا، التي شهدت حتى الآن ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ولا يزال الأصدقاء غير قادرين على التجمع والالتقاء، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما لا يزال يتعين على الناس الحفاظ على مسافات فيما بينهم، كما أن أغلب المتاجر ستظل مغلقة حتى 18 مايو. وستبقى المدارس ودور السينما والمسرح مغلقة حتى إشعار آخر.

وقالت الحكومة، على الرغم من أنها تواجه أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إنها لا يمكن أن ترفع القيود إلا بطريقة تدريجية.

ولا تزال البلاد تسجل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بالمرض شديد العدوى يوميا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مقابلة مع صحيفة كورييرا ديلا سيرا “إذا أردنا أن نتجنب التراجع لخطوات مؤلمة للخلف، نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى للتعاون وحس المسؤولية واحترام القواعد من الجميع”.

وتواصلت أصوات حركة السيارات والحافلات والدراجات النارية بلا انقطاع، بما يشير إلى زيادة حركة انتقال الناس إلى أشغالهم في الصباح، لكن حركة السيارات لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المعتاد قبل انتشار فيروس كورونا في فبراير، وبدا أن من خرجوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكان جانلوكا مارتوتشي ممن استطاعوا العودة للعمل، فشوهد وهو يفتح مخزنا صغيرا في أحد الشوارع الخلفية في روما للمرة الأولى منذ12 مارس.

قال مارتوتشي “شيء طيب أن نعود لكن العالم تغير تماما”.

وكانت الشركة التي يعمل بها تتولى في العادة تنظيم حفلات الزواج وحفلات الشركات، لكنها تغير الآن نشاطها لتوريد الأطعمة والمشروبات.

غير أن مارتوتشي أبدى قلقه من احتمال الإصابة بالعدوى وقال: “الحكومة كانت في غاية الحكمة حتى الآن لكن أخشى أن نكون قد عدنا أسرع من اللازم”.