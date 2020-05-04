كان سببا في حبسها.. مريم حسين تشتكي تربص الجسمي بها.. والأخير يهدد بمقاضاتها من جديد

لا يزال الخلاف بين الفنانة المغربية، مريم حسين، والإعلامي الإماراتي، صالح الجاسمي، قائما، إذ اشتكت منه، أخيرا، معلنة أنه لايزال يتربص بها، إلى حدود الساعة، بينما اعتبر هو الأمر تشهيرا به، وهدد بمقاضاتها من جديد، بعدما كان سببا في حبسها قبل مدة ليست بالطويلة.

وشاركت مريم حسين، ليلة أول أمس السبت/ الأحد، في “سناب شات “مقطعا، قالت فيه: “الشيء الوحيد، الذي سأقوله.. أستاذ صالح الجسمي اتركني وشأني.. دخلتني السجن ولم ترتح، ماذا تريد مني بعد ذلك..”.

الإعلامي الإماراتي، صالح الجاسمي، رد على كلام مريم حسين، من خلال حسابه في تويتر، َوقال: “هذه السيدة أساءت لي من خلال سنابها وشهرت بي، كما تحرض ضدي في عدة فيديوهات، نشرتها في حسابها اليوم الساعة 2 صباحا، ومن ثمة قامت بحذفها، فأرجو اتخاذ اللازم”.

وزاد صالح الجاسمي: “ويوجد لدي الفيديو كاملا لتقديمه للجهة المعنية، حيث تزيد مدته عن 4 دقائق قبل أن تحذفه في الساعة 11 صباحا، وتنشر منشورا آخر به أول حرفين من اسمي”.

وكان صالح الجاسمي قد قدم شكاية بمريم حسين، بسبب مقطع فيديو لرقصها مع مغني راب أمريكي تايغا بشكل مثير، جعل تهمة هتك العرض بالرضا تلحقها، وتسببت في سجنها لمدة 11 يوما من أصل شهر كانت ستقضيه وراء القضبان، لكن عفوا عنها متعها بحريتها، وأوقف تطبيق حكم آخر، كان ينتظرها هو ترحيلها من الإمارات.