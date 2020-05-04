انتحاريان “داعشيان” يفجران نفسيهما ويدمران مسجدا غرب العراق

فجر انتحاريان من تنظيم “داعش” نفسيهما، اليوم الاثنين، داخل مسجد غرب العراق، بعد محاصرتهما من قوات “الحشد العشائري”، دون الإعلان عن وقوع إصابات، بحسب مسؤول عسكري.
وفي تصريح للأناضول، قال قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي، إن “قوة من الحشد العشائري (قوات سنية) تمكنت من محاصرة انتحاريين من داعش داخل مسجد في قرية مدهم، غرب مدينة حديثة في محافظة الأنبار، ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما داخل المسجد”.
وأضاف المحمدي أن “الحشد العشائري تمكن بذلك من إبعاد خطر الانتحاريين عن المناطق، التي كانا يخططان لاستهدافها”.
وتسبب التفجير بتدمير المسجد بشكل كامل دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات العراقية، أو المدنيين، بحسب المسؤول العسكري ذاته.
وتواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر “داعش” في صحراء الأنبار، فيما ينفذ التنظيم بين الحين، والآخر هجمات ضد أهداف أمنية، ومدنية غالبا ما يسفر عنها خسائر مادية، وبشرية.
وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم “داعش” في العراق، وبلغت ذروتها في المنطقة بين محافظات كركوك، وصلاح الدين، وديالى، المعروفة باسم “مثلث الموت”.
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