“أونسا” يستعد لسحب تراخيص المبيدات التي تحتوي على مادة “كلوربيريفوس”

قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الاثنين، إنه سيعرض نتائج تقييم المادة الفعالة “كلوربيريفوس” على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، حيث ستقوم هذه الأخيرة خلال اجتماعها المقبل المزمع عقده شهر يوليوز القادم بالبت فيها.

وقال المكتب في بلاغ له، إنه سبق له أن باشر عملية إعادة تقييم هذه المادة الفعالة، وقام بإخبار الشركات المعتمدة من طرف أونسا بذلك، وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وتأتي إعادة تقييم هذه المادة على ضوء المستجدات العلمية الأخيرة التي أسفرت على منع الاتحاد الأوروبي لاستعمالها بجميع الدول الأعضاء، يضيف البلاغ، كما تقرر أيضا، أنه ابتداء من أكتوبر 2020 سيتم اعتماد حدود الكشف الدنيا لبقايا هذا المبيد في المنتجات الغذائية.

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وسيترتب عن إعادة تقييم مادة “الكلوربيريفوس” بالمغرب، سحب ترخيص المبيدات التي تحتوي عليها أو اقتصار استعمالها في مجالات جد محددة ومقننة.

يشار إلى أن استعمال مادة “كلوربيريفوس” في تركيبة عدد من مبيدات الآفات الزراعية يظل مرخصا بمجموعة من الدول عبر العالم.

ويقوم المكتب بانتظام، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، بإعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات بهدف تعزيز سلامة المنتجات الغذائية.