الممثلة حنان الإبراهيمي تفقد والدها

فقدت الممثلة، حنان الإبراهيمي، والدها، اليوم الاثنين، حسب ما أعلنته في حسابها في فايسبوك.
وأعلنت حنان الإبراهيمي خبر وفاة والدها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، وكتبت: “توفي أبي الرجل الطيب إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وامتلأ حائط الإبراهيمي على فايسبوك بعبارات التعزية، والمواساة في فقدها والدها في زمن الجائحة.
ورحل والد الإبراهيمي في ظروف لا تسمح بإقامة جنازة، أو عزاء، إلتزاما بالتدابير الوقائية من جائحة” كورونا”.
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