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الممثلة حنان الإبراهيمي تفقد والدها

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محمد بوملي 0 تبليغ

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فقدت الممثلة، حنان الإبراهيمي، والدها، اليوم الاثنين، حسب ما أعلنته في حسابها في فايسبوك.

وأعلنت حنان الإبراهيمي خبر وفاة والدها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، وكتبت: “توفي أبي الرجل الطيب إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وامتلأ حائط الإبراهيمي على فايسبوك بعبارات التعزية، والمواساة في فقدها والدها في زمن الجائحة.

ورحل والد الإبراهيمي في ظروف لا تسمح بإقامة جنازة، أو عزاء، إلتزاما بالتدابير الوقائية من جائحة” ”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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