23 حالة شفاء جديدة في جهة الشمال خلال 24 ساعة.. والحصيلة ترتفع إلى 163 حالة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم الاثنين، في جهة الشمال إلى 163 شخصا بعد تسجيل 23 حالة شفاء جديدة.

وبحسب مصدر من المديرية الجهوية للصحة في الشمال، فإن حالات التعافي الجديدة موزعة على إقليم العرائش 13 حالة، وعمالة طنجة أصيلة 10 حالات.

واستقرت حالات التعافي من الجائحة في باقي عمالات، وأقاليم الجهة، حيث سجل إقليم تطوان 48 حالة شفاء، والحسيمة 6، ووزان حالة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي في جهة الشمال، لتبلغ حصيلة الإصابات 710 حالة.