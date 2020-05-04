إقليم العرائش.. 13 حالة شفاء جديدة من “كوفيد19” ترفع حصيلة المتعافين إلى 33 شخصا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم الاثنين، في إقليم العرائش، إلى 33 شخصا، بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة في ظرف 24 ساعة الأخيرة، فيما استقرت الوفيات في حالتين.

وبحسب مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية للصحة في العرائش، فإن حالات الاستشفاء الموجودة على مستوى الإقليم، بلغت 83 شخصا، أغلبهم في وضعية صحية جيدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد التحاليل المخبرية، التي أجريت في الإقليم للكشف عن “كوفيد19″، وصل إلى 907 تحليلا مخبريا، منذ بداية الجائحة، تأكد منها إصابة 118 شخصا، فيما استبعد 789 آخرين.