الدوري الإسباني: الفرق في طريقها لاستئناف الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، في بيان لها أن "فرق الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة، منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا".
وأضافت أنها "تسعى لاستئناف مجريات الموسم الحالي في شهر حزيران/يونيو القادم".
وأشارت الرابطة إلى أن "الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين".
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