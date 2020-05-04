ميلان يقدم عرضا مغريا لإبراهيموفيتش للبقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن آيه سي ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض مغري لنجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من أجل الاحتفاظ بخدماته.

ووصل إبراهيموفيتش إلى الروسونيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في عقد مدته 6 أشهر، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان، يرغب في بقاء زلاتان إبراهيموفيتش بقميص الروسونيري.

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وأضافت أن جازيديس يخطط لإجراء استثئناءات اقتصادية لإبقاء زلاتان في سان سيرو، مشيرة إلى أنه يرغب في إعفاء إبرا من خطة التوفير التي يريدها ميلان.

وأشارت إلى أن إبراهيموفيتش أقرب إلى الاتفاق على صفقة جديدة مع ميلان، إلا أن الصفقة تعتمد على المشروع الرياضي المستقبلي للنادي والتغييرات الإدارية المحتملة.

وكانت تقارير عديدة، قالت إن مستقبل زلاتان (38 عامًا) يظل معتمدًا على مستقبل ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، وباولو مالديني المدير التقني للنادي.