كندا تستثمر بتطوير تقنيات تكنولوجية لرعاية الصحة العقلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الكندية، أمس الأحد، استثمار ميزانية بقيمة 170 مليون دولار أميركي في تطوير أنظمة إلكترونية لرعاية الصحة العقلية لسكان البلاد، للتعامل بشكل أفضل مع عواقب وباء كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن "الأموال ستستخدم بشكل رئيسي لإنشاء تطبيقات ومنصات لمساعدة الكنديين على إدارة التوتر أو تقديم دعم من متخصصين".

وخاطب ترودو سكان كندا قائلًا إن"مساعدة الأطباء في إدارة المواعيد عبر الإنترنت، تمكّنكم من البقاء في المنزل أثناء الحصول على الرعاية ويمكن أن تركز المستشفيات على من هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف ترودو أنه "إذا كنا نستطيع استخدام التطبيقات لطلب الطعام، وإجراء محادثات عبر الفيديو للبقاء على اتصال مع العائلة، يمكننا استخدام التكنولوجيا للحفاظ على صحتنا".

وسجّلت كندا منذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا حول العالم، أكثر من 60 ألف إصابة مؤكدة بالوباء، وما يزيد عن 3750 حالة وفاة جرّاء الإصابة به.