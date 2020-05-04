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حالتا وفاة و295 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 4 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 5278 حالة.

 

وقال الناطق باسم الوزارة عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنَّه تمَّ تسجيل حالتي وفاة جراء إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الإثنين 40 حالة.

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1947 حالة.

 

وقال الشيخ باسل الصباح إنَّ التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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