حالتا وفاة و295 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الإثنين 4 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 5278 حالة.



وقال الناطق باسم الوزارة عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنَّه تمَّ تسجيل حالتي وفاة جراء إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الإثنين 40 حالة.

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1947 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إنَّ التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.