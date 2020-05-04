بيت التمويل الكويتي يفسخ عقده مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض

الإثنين 4 مايو 2020

صورة أرشيفية

قرر مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اليوم الإثنين، فسخ عقد العمل مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض، اعتبارا من نهاية هذا اليوم، مع إعفائه من فترة الإخطار.

وقال بيت التمويل في بيان نشره حساب "بورصة الكويت": "إن الفسخ جاء طبقا للمادة (9) من عقد العمل المؤرخ في 21 يوليو/تموز 2014، والتي تُجيز للطرفين فسخ العقد في أي وقت، والمادة (44) من قانون العمل في القطاع الأهلي بالكويت".

Advertisements

وأضاف البيان: "تم تكليف أحمد سعود الخرجي، إضافة إلى عمله، بالقيام بمهام أعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 5 أيار/ مايو الجاري".

ولم يُفصح (بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت، عن أسباب فسخ عقد الناهض، الذي تم تعيينه في عام 2014، والذي يملك خبرة مصرفية متنوعة تقارب ثلاثين عاما.

وقال حساب "الأسواق العربية" المعني بأخبار الاقتصاد والأعمال في الشرق الأوسط: "إن فسخ عقد الناهض تم وسط أنباء عن وجود خلافات في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق، في شأن خطط الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد".

وكان بيت التمويل الكويتي قد أصدر قرارا في الـ 12 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، بتأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني؛ وذلك نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا".